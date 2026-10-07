Tassotti: "Ramos non è esattamente un bomber d'area: bravo negli assist e nel gioco aereo"

Mauro Tassotti ha espresso il suo parere sul nuovo centravanti rossonero Gonçalo Ramos, reduce da una grande parentesi con il Portogallo

Un super Gonçalo Ramos è tornato a Milanello galvanizzato dalla parentesi con il Portogallo: quattro gare giocate di cui tre da titolare, tre gol fatti e un assist, quattro vittorie su quattro. Non poteva andare meglio la prima sosta per il centravanti rossonero che adesso proprio con il Milan dovrà essere bravo a fare lo stesso, a patto che la squadra e Amorim in primis lo aiutino a rendere al meglio. Mauro Tassotti, ex difensore milanista, ne ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Il commento di Mauro Tassotti su Gonçalo Ramos: "Non lo definisco esattamente un bomber d'area di rigore, a Parigi ha giocato poco, in Portogallo non l'ho seguito. Mi sembra sbagliato per questo giudicarlo per la sola presenza in area, c'è modo e modo di essere centravanti e lui magari renderebbe meglio con un altro attaccante vicino. È bravo negli assist e nel gioco aereo: diamogli tempo. Capisco la spesa estiva, ma sono questioni che lasciano il tempo che trovano: la spesa è stata importante ma non garantisce di per sé che uno faccia 25 gol, paradossalmente sarebbe troppo facile. Moreira è stato pagato tanto e per lo stesso criterio dovrebbe partire titolare sempre. Invece no, c'è un allenatore che sa meglio di tutti cosa fare ed evidentemente, per Moreira, ritiene che ci sia bisogno di altro tempo".