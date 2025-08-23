Ten Hag sulla situazione Boniface: "Non posso dire nulla finché non sarà ufficiale"

Nel post partita di Bayer Leverkusen-Hoffenheim, partita che le Aspirine hanno perso facendosi rimontare, l'allenatore Erik ten Hag è intervenuto ai microfoni della BILD sviando ogni dormanda e discorso relativo alla questione relativa al futuro di Victor Boniface. Sul nigeriano il tecnico olandese ha così parlato: "Non posso dire nulla sui trasferimenti finché non sarà ufficiale".

In tutto questo anche il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha parlato della situazione legata all'attaccante, esprimendosi così ai microfoni di DAZN: "Non sono stati supplementi di visite. Sapevamo delle problematiche del passato, stiamo facendo tutte le valutazioni sullo stato di salute del giocatore. Le sue qualità sono indiscutibili. Stiamo cercando di prendere la decisione giusta per questa situazione. Se prenderemo a breve questa decisione? Ovvio, tra poco finisce il calciomercato (ride, ndr). A breve discuteremo insieme anche all’allenatore e prenderemo una decisione finale. Deadline? Non ci mettiamo pressione addosso, al massimo la mettiamo agli altri”.