Tensione Gasperini-Massara a Roma: il tecnico non si nasconde e ne parla così
Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club.
Si è parlato di tensioni con Massara. Tutto tranquillo?
"Sono due mestieri diversi. È chiaro che quello che è il mercato è veramente difficile, mie rendo conto delle strategie quando spingere, quando fare delle offerte, quando parlare con dei procuratori, degli agenti. Infatti io non partecipo assolutamente alle trattative perché non è il mio mestiere però è chiaro che ci deve essere una sinergia importante tra direttore sportivo, allenatore e società. Credo che almeno, io non conosco il passato, però la presenza della società quest’anno è stata molto più continua, molto più efficace che magari in altri anni. Per me è assolutamente necessario. È indispensabile in un calcio così professionistico, dove veramente le cifre sono così importanti e notevoli. C’è bisogno veramente di fare anche una squadra. Quando io pretendo una squadra in campo e non lascio tanti battitori liberi che vadano per conto loro, è così deve essere anche quella di una società con al capo la proprietà che quella che poi ne subisce di più i ritorni, perché sia nel bene che nel male, sia nelle critiche che negli apprezzamenti, è quella sicuramente più esposta. È bene, quindi c’è una squadra in campo, è una squadra fuori dal campo, e bene così".
