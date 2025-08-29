Teotino: "Penso che Nkunku sia più attaccante esterno"

Nella puntata di giovedì sera di Calciomercato - L'Originale, in onda tutte le sere durante la sessione estiva su Sky Sport 24, è intervenuto il gioranlista e opinionista Gianfranco Teotino che ha detto la sua sull'arrivo del nuovo acquisto rossonero Cristopher Nkunku, atterrato a Milano all'areoporto di Milano Linate nella serata proprio durante la trasmissione televisiva. Un giudizio complessivamente positivo per il giocatore francese che arriva per rinforzare il reparto avanzato del Diavolo.

Le parole di Teotino sull'ottavo colpo del mercato rossonero, il francese Cristopher Nkunku: "Penso che Nkunku sia ancora più attaccante esterno: è di piede destro come Pulisic e Leao, pensavo che cercando un esterno puntassero più a un mancino. Certamente è un giocatore di qualità, ha avuto delle stagioni fantastiche e altre rallentate da infortuni. Ha 27/28 anni tra pochi giorni, è nel pieno delle maturità: interessante vedere come si inserirà nel campionato di Serie A, in genere questo tipo di giocatori fanno molto bene".