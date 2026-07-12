Termina il sogno della Svizzera di Jashari: in semifinale va Messi

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Finisce il sogno della Svizzera del milanista Ardon Jashari: in semifinale l'Argentina di Messi. Elvetici sconfitti ai supplementari

Il Mondiale arriva quasi a conclusione, sono state stabilite le quattro semifinaliste del torneo. Nella notte si è concluso il sogno della Svizzera del milanista Ardon Jashari che ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto dell'Argentina che continua a non convincere e che passa solamente ai supplementari in undici contro dieci. Per il calciatore del Milan minuti proprio nei tempi supplementari, con ingresso in campo al minuto 96: la partita è finita 3-1 dopo l'1-1 nei 90 minuti.

SVIZZERA DI JASHARI ELIMINATA

L'Argentina si è portata in vantaggio con un gol di testa di MacAlister su calcio d'angolo dopo 10 minuti. Al 67° arriva il meritato pareggio svizzero con Dan Ndoye. Ma a cambiare la storia della gara è il cartellino rosso per Breel Embolo, secondo giallo per simulazione, al minuto 72. La Svizzera riesce ad arrivare ai supplementari ma non può nulla è incassa le reti definitive di Alvarez e Lautaro nella seconda metà dei supplementari. L'Argentina affronterà l'Inghilterra che, sempre ai supplementari, ha sconfitto la Norvegia con doppietta di Bellingham. L'alta semifinale è Francia-Spagna.