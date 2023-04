Theo a Prime Video: "Io e Leao stiamo bene assieme. La partita di campionato non è uguale a quella di domani"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato a Prime Video, Theo Hernandez ha parlato così del quarto di finale contro il Napoli: "Giocheremo in tutti i modi che sappiamo, come abbiamo lavorato in questi giorni, la partita di campionato non è uguale. Abbiamo lavorato bene, dobbiamo giocare bene questa partita molto importante domani".

Su Leao: "Non lo so, Leao e io stiamo bene assieme e giochiamo da tanto tempo. Io so cosa fa lui e il contrario".