© foto di © DANIELE MASCOLO

Theo Hernandez è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per i quarti di finale di Champions League con il Napoli, soffermandosi anche sul paragone con Giovanni Di Lorenzo: "Siamo due giocatori diversi. Lui è più forte in alcune cose, io in altre. Non siamo uguali".