Theo, Fofana e Leao a rischio panchina contro il Lecce

vedi letture

Nessuno ha il posto assicurato. Così scrive questa mattina La Repubblica, precisando che oramai dalle parti di Milanello sono tutti in discussione. Nonostante gli obiettivi stagionali siano praticamente tutti sfumati, eccetto la Coppa Italia, Sergio Conceiçao punta a dare un senso a queste ultime 11 partite di campionato.

Per questo motivo l'allenatore portoghese non guarderà più il nome dietro la maglia ed inizierà a puntare solo su chi dimostra impegno costante in allenamento e voglia di sacrificarsi in partita. È questa la nuova misura di Sergio Conceiçao, che contro il Lecce potrebbe far sedere in panchina Theo Hernandez, Rafael Leao e Youssouf Fofana.

Ai loro posti pronti Alex Jimenez, Riccardo Sottil e Warren Bondo, con Filippo Terracciano che da dietro le quinte scalpita per una maglia da titolare.