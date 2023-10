Thiaw, il Dortmund come un derby: i suoi precedenti con la maglia dello Schalke

Una delle rivalità più accese di Germania è sicuramente quella tra Borussia Dortmund e Schalke 04. Per questo per Malick Thiaw, la partita di Champions contro i gialloneri sarà come un derby. Tra giovanili (U17, U19) e prima squadra, il difensore rossonero ha giocato otto partite. Addirittura in uno scontro del campionato under 18, Thiaw segnò una doppietta. In prima squadra entrambi i confronti, invece, sono terminati con due nette vittorie del Borussia.