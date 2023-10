Thuram: "Inter? Non chiedo a nessuno di comprendere la mia scelta, so perché l'ho fatta"

Intervistato a L'Equipe, Marcus Thuram ha parlato così della sua scelta di andare all'Inter: "Non chiedo a nessuno di comprendere la mia scelta, so perché l'ho fatta. Chi conosce il calcio sa cosa rappresenta l'Inter, i grandi campioni che hanno giocato qui. Quando indosso questa maglia avverto il peso della storia. E poi c'è un entusiasmo straordinario, la gente ci ferma per strada e ci parla della partita successiva. Basta guardare il derby: dopo il mio gol, San Siro era eccezionale. L'Inter è uno dei più grandi club d'Europa. E poi mi sono inserito in una squadra già collaudata, che gira bene e finalista dell'ultima Champions League".