Ti ha convinto questo Milan? Panucci: "Nì. Tanta curiosità ma non mi sta entusiasmando molto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 22:00News
di Manuel Del Vecchio

Christian Panucci, nel pre partita su Canale 5, ha detto la sua sul nuovo Milan di Max Allegri.

Ti hanno convinto queste prime partite del Milan?

Nì. Tanta curiosità però non mi sta entusiasmando molto molto. Innanzitutto hai perso Theo, Estupinan ha esperienza. Modric è giocatore, Ricci… Dietro serviva qualcosa di più importante di De Winter. Sono sensazioni estive, aspetterei ma non mi fa impazzire”.