Tifosi Lazio in cerca di rivincita: in 40 mila per la Coppa Italia

vedi letture

Come riporta il Corriere della Sera, per la partita di giovedì sera valida per gli ottavi di Coppa Italia che si giocherà all’Olimpico di Roma, i tifosi saranno circa 40.000 per provare a spingere la propria squadra alla vittoria e al passaggio del turno. Dopo l’ingiustizia subita secondo i tifosi biancocelesti dopo il match di San Siro, con il rigore negato in seguito al colpo di gomito sulla girata di Romagnoli, c’è stato un impennata di ticket acquistati, che sono arrivati a 7500. Da aggiungere anche i 29 mila abbonati che nel pacchetto acquistato a inizio stagione avevano compreso anche il primo turno di Coppa Italia.

Per i rossoneri sarà invece già la terza partita che, dopo i due incontri più agevoli giocati entrambi in casa contro il Bari e il Lecce, vedranno alzarsi l’asticella della difficoltà per la possibilità di passare al prossimo turno. Sarebbe stata dura a prescindere per la squadra di Max Allegri ma, a maggior ragione dopo l’evoluzione della partita di campionato di sabato sera tra le due squadre, i biancocelesti saranno indemoniati e cercheranno sicuramente vendetta. Tant’è che infatti, nelle prossime ore, è previsto un’ulteriore