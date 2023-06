TMW - Carnevali su Frattesi: "Col Milan non c'è stato nulla, nessuna richiesta"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo che ha parlato ai media presenti a margine dell'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato a Rimini.

Ci sono contatti anche con Milan e Roma? C'è una squadra avanti?

"Non c'è nessun vantaggio. Ci sono società con cui chiaramente parliamo e ci parliamo spesso. A volte queste trattative possono cambiare anche di giorno in giorno".

Frattesi però ha detto di aver già scelto la squadra. Siete in sintonia con lui?

"Non so quale sia la squadra perché di trattative definite non ce ne sono. Quando ce ne saranno lo comunicheremo al calciatore, con lui abbiamo un ottimo rapporto perché è un ragazzo straordinario e cercheremo di accontentarlo. Serve però un accordo economico giusto, congruo al valore del giocatore perché altrimenti per noi può restare, può anche essere che la prossima stagione si riparta con lui".

C'è stata una richiesta ufficiosa del Milan?

"No, col Milan non c'è stato nulla, nessuna richiesta".