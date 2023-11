TMW RADIO - Bonanni: "Per il Milan gara da dentro o fuori che non determinerà solo il cammino in Champions"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Impallomeni:" La Lazio è davanti ad una crisi tecnica." Garbo:" Lazio alla vigilia di una bufera." Bonanni:" La Lazio non si è mai rinforzata." Meloccaro:"La nazionale può diventare una sorta di dream team. Sinner il migliore, la sorpresa Arnaldi."