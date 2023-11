TMW Radio - Brambati: "Pioli solo. Con chi si confida dopo la partita? Con Moncada?"

Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

E' discutibile la posizione di Pioli?

"Guarda il caso lui e Garcia non sono assistiti da uomini di calcio e sono in crisi allo stesso modo. Garcia era l'uomo sbagliato, ma lui come Pioli è un tecnico solo. Con chi si confida dopo la partita Pioli? Con Moncada? Manca un elemento che viene dal mondo del calcio e possa dialogare col tecnico. Sono due allenatori soli e non sanno con chi confrontarsi. Non è una giustificazione, però conta".