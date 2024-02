TMW Radio - Impallomeni: "Difficile trovare un allenatore più bravo di Pioli"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

A chi il primo pensiero?

"A Spalletti, che ha parlato a la Gazzetta e ha parlato del nuovo corso della Nazionale. Bravo Luciano".

Come valuta il Milan contro l'Atalanta?

"Ieri abbiamo visto un Milan eccezionale, ha pareggiato solo per sfortuna. Il Milan è stato superiore all'Atalanta, prima di privarmi di Pioli ci penserei. Ce n'è uno più forte? Per me gioca bene questo Milan e con 3-4 acquisti può lottare per il titolo costantemente. Difficile trovarne uno sul mercato così bravo. Se viene Conte è un discorso, ma altrimenti è difficile trovare un tecnico più bravo di Pioli".