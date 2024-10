TMW RADIO - Martorelli: "Non riesco a giudicare il Milan, a volte sembra un'ottima squadra e poi pare abbia problemi enormi"

A Maracanà, durante il pomeriggio di TMW Radio, è stato ospite l'agente Giocondo Martorelli. Questo il suo commento sulla stagione del Milan finora:

Da chi si aspetta un segnale forte in questo mese di Serie A?

"Juve e Inter, perché il Napoli lo metto sempre alla pari di queste due squadre e non ha le coppe. Alla fine il Napoli probabilmente riuscirà anche a vincerlo lo Scudetto, anche se Conte vuole giustamente rimanere nell'ombra ora. Juve e Inter non possono perdere altri punti. Anche il Napoli ha una partita non semplice, Empoli è un campo complicato ma può tentare l'allungo. Poi mi aspetto conferme da Fiorentina e Roma, soprattutto la Roma cambi passo per raggiungere i livelli che le competono. Il Milan non riesco ancora a identificarlo. Ti fa pensare che sia un'ottima squadra, in altri sembra abbia problemi enormi. Aspetterei ancora per un giudizio definitivo".