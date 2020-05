TMW - Scadenze prestiti, la situazione Pobega: prolungamento o ritorno immediato

Tra le tante questioni legate alla ripartenza del calcio, senza dubbio vi è anche la grana legata alle scadenze dei prestiti e dei contratti. In un'analisi sviluppata da Tuttomercatoweb sulla situazione in casa Pordenone, in particolare risulta spinosa la vicenda legata al futuro di Pobega. Il centrocampista neroverde, in prestito dal Milan, dovrebbe ritornare a Milano il 30 giugno ma in caso di ripresa potrebbe rimanere in Friuli fino al termine del campionato. Questo eventuale prolungamento, tuttavia, potrebbe stoppare o raffreddare l'interesse di molte società di Serie A attente ad un eventuale prestito del giovane mediano di proprierà del Milan.