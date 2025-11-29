Tomori a Sky: "È ancora presto. Siamo uniti, siamo squadra"

Fikayo Tomori, difensore rossonero che ha deciso con un assist la partita vinta dal Milan contro la Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. Le sue dichiarazioni.

Una notte soli in vetta...

"Loro sono una buona squadra, ci hanno messo in difficoltà. Siamo stati uniti e ci portiamo i tre punti a casa"

Si può vincere lo Scudetto?

"Abbiamo un buon gruppo. Siamo uniti, siamo una squadra. È ancora presto in questa stagione e vogliamo continuare così"

Sogni?

"È ancora presto. Vogliamo continuare sun questa strada. Pensiamo alla prossima partita e poi a quella dopo"