Tomori è squalificato ma il Milan non ha diffidati contro il Verona: la lista degli assenti

Il Milan questa sera alle ore 20.45 sarà a San Siro per sfidare l'Hellas Verona nel 25° turno del campionato di Serie A Enilive. I rossoneri devono riscattare la brutta sconfitta di Rotterdam e al tempo stesso sperano di poter fare una bella prestazione per caricarsi in vista del ritorno di Champions League. Unito a tutto questo si lega il discorso della continuità in campionato: dopo i tre punti di Empoli, serve trovare un'altra vittoria se davvero il Diavolo vuole darsi una chance di rientrare tra le prime quattro.

Questa sera non ci sarà a dare una mano Fikayo Tomori: il centrale inglese, come ricordano tutti visto il caso singolare di Empoli con protagonista il Var, è squalificato. Al contempo i rossoneri non contano diffidati all'interno della propria rosa. Ci saranno comunque altri assenti, infortunati: Florenzi, Loftus-Cheek ed Emerson Royal. Recuperato invece Bondo che rientrerà per la prima volta nella lista dei convocati di Conceicao.