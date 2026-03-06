Tomori elogia Pulisic: "La gente non si rende conto di quanto sia bravo. E' un professionista di altissimo livello"

Intervistato da The Athletic, Fikayo Tomori ha rilasciato queste dichiarazioni su Christian Pulisic: "La gente lo sottovaluta. La gente non si rende conto di quanto sia veloce. Non si rende conto di quanto sia bravo con la palla, di quanto sia intelligente. Te ne rendi conto solo quando ti segna un gol. Lo conoscevo dai tempi del Chelsea. Puli è un professionista di altissimo livello. Un ragazzo davvero di altissimo livello.

Vuole sempre migliorare. Se sbaglia un tiro in allenamento, si chiede: 'Perché l'ho fatto?'. Ma è davvero calmo e piacevole stargli accanto, è molto equilibrato. Il suo rapporto gol/minuto è incredibile e, nonostante gli infortuni in questa stagione, ogni volta che è stato chiamato in causa, ha fatto la sua parte. So che per lui è stato frustrante essere infortunato e anche per noi è stato frustrante perché lui è stato incredibile".