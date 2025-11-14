Tonali ed il ritorno a Milanello: "Emozionante, ritrovo un posto che ho nel cuore"

Sandro Tonali, nel post partita di Moldavia-Italia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista, con i suoi compagni Azzurri, domenica sarà a San Siro per la partita contro la Norvegia e sarà in ritiro a Milanello fino a sabato. Le sue parole:

Ora c'è il ritorno a San Siro, ma anche a Milanello:

"Emozionante, l’ultima volta è stata poche settimane fa. Ritrovo un posto che ho nel cuore. La vivo un po’ come se fosse la seconda volta, è sempre una cosa bella.