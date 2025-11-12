Tonali stila il miglior XI tra i calciatori con cui ha giocato: ci sono Ibra e Tonali, Donnarumma supera Maignan

© foto di Federico Serra
Oggi alle 01:00News
di Manuel Del Vecchio

Sandro Tonali, ex centrocampista rossonero oggi al Newcastle, ha stilato la formazione dei migliori giocatori con cui ha giocato e gioca tutt’oggi tra Milan, Newcastle e Italia. Queste le sue scelte, che comprendono diversi ex compagni in rossonero:

Donnarumma; Trippier, Kjaer, Bastoni, Theo; Kessié, Barella, Bruno Guimaraes; Murphy, Ibrahimovic, Leao.