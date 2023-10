Tonali-Zaniolo: i contratti possono essere invalidati? L'avv. Cascella spiega i rischi per Milan e Roma

I casi legati alle presunte scommesse di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, potrebbero aprire uno scenario diverso rispetto alla posizione di Nicolò Fagioli, già giocatore della Juve all'epoca delle presunte scommesse. In sostanza, se i giocatori venissero squalificati sulla base di scommesse fatte quando ancora erano tesserati rispettivamente di Milan e Roma, le attuali società di appartenenza dei due (Newcastle per Tonali e Aston Villa, ma prima ancora Galatasaray, per Zaniolo) potrebbero chiedere l'invalidamento del contratto? Sportmediaset lo ha chiesto all'avvocato Angelo Cascella, esperto di diritto internazionale ed ex membro del TAS: "Il discorso è piuttosto complesso, ma ritengo improbabile che Milan e Roma possano essere coinvolte nella vicenda. Ne potrebbero rispondere, e al momento è una questione per quel che si sa nemmeno sfiorata dalle indagini, solo nel caso in cui delle scommesse fossero stati a conoscenza dirigenti di alto livello. In questo caso per loro si configurerebbe il reato di omessa condanna e i due club italiani potrebbero, ma non è scontato, passare da parte lesa quanto Newcastle, Aston Villa e Galatasaray, a co-imputati".

E in questo caso, quindi, l'eventuale invalidamento del contratto potrebbe portare a un risarcimento danni anche da parte di Milan e Roma?

"Bisogna fare un passo alla volta. Primo: siamo ancora alle indagini che devono accertare la violazione, in sede penale e sportiva, di un articolo. Secondo: accertata la violazione si passerebbe alle pene che varrebbero anche in Inghilterra (leggi qui). Terzo: il primo passo per l'attuale club di appartenenza dovrebbe e potrebbe essere la sospensione dello stipendio del giocatore cui, eventualmente, potrebbe aggiungersi una richiesta danni in quanto parte in causa di un trasferimento che ha comportato passaggio di denaro. A quanto potrebbe ammontare questa richiesta danni è impossibile saperlo, ma non si può escludere che la richiesta danni delle attuali società di Tonali e Zaniolo possa essere inoltrata ai club in cui giocavano all'epoca dei fatti qualora si dimostrasse una loro responsabilità. Circostanza di cui dubito fortemente", le parole ai microfoni di Sportmediaset.