Toni: “Allegri allenatore intelligente, il Milan darà noia a tutti”

vedi letture

Durante la puntata del podcast di Aura Sport "Cose Scomode", Luca Toni ha parlato così di Massimiliano Allegri:

"La cosa bella di Allegri è che è un allenatore intelligente, quindi lui sa chi allena, cioè ha allenato quelle basse e sa che devi insegnare calcio. Non è quell'allenatore che ha quella presunzione di dire vado al Milan e insegno a giocare a Modric, mette Modric in condizione di giocare. Secondo me è un allenatore intelligente e come ho detto prima, il Milan darà noia a tutti.

"Se avesse un attaccante che si sblocca, questa cosa delle innovazioni e cose varie, Allegri con un attaccante da 20/25 gol col suo calcio antico (ride ndr.) io non voglio difenderlo però attaccare un allenatore che ha vinto dappertutto a me da noia, ci sono allenatori che non vincono niente e dicono "Che bello l'innovazione, il portiere ha giocato di sinistro, ha giocato di destro, il terzino viene in mezzo al campo, il centrocampista va a destra..." Io ho fatto il corso a Coverciano e c'erano tutti dei geni e dicevano il terzino va in mezzo al campo e il centrocampista va a fare il terzino. Io dicevo ma scusa ma se faceva il terzino perchè non ha iniziato subito in mezzo al campo".