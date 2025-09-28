Viviano: “Stupito dalla condizione fisica di Modric, giocatore troppo intelligente”

Luka Modric ha letteralmente stregato gli occhi dei tifosi rossoneri ma anche quelli di tutti gli appassionati di calcio, tanto che nell'ultima trasferta di campionato giocata a Udine, il croato ha ricevuto una standing ovation da tutto lo stadio, anche dai tifosi della squadra rivale. Occhi stregati anche a Viviano, ex portiere, che ha parlato così al podcast Cose Scomode di Aura Sport.

"Io mi meraviglio di stupirmi perchè alla fine è Modric, però sono stupito dalla condizione fisica, però vedo delle cose come l'intelligenza nei posizionamenti, la maniera anche di gestire gli altri nel tirarti fuori dal palleggio, e li dico madonna che bravo, però allo stesso tempo dico vabbè è Modric. Mi stupisco però poi la logica dice che lui è uno che ha vinto il pallone d'oro. Da Madrid poi mi hanno detto che è uno che non salta mai un allenamento, sta proprio bene fisicamente"