Toni: “Voglio vedere Modric contro un centrocampo di qualità. Giocare una volta a settimana cambia tutto”

vedi letture

Durante l'ultima puntata del podcast di Aura Sport "Cose Scomode", Luca Toni, ex attaccante e campione del mondo, ha parlato di Luka Modric e di come prevede il suo percorso in Serie A dopo un avvio di stagione praticamente perfetto.

"Contro le squadre medio basse è un giocatore fantastico perchè decide lui il ritmo, vede i passaggi prima. Bisogna vedere quando va a giocare con un centrocampo che oltre che fisico e che ha gamba ha anche qualità tipo quello del Napoli. Secondo me molti ragazzi hanno anche paura ad andargli addosso perchè non vogliono fargli male"

Sulla tenuta fisica: "La cosa positiva è che gioca una volta alla settimana, giocare una volta a settimana ti cambia tutta la settimana. Arriva la domenica, Modric si può allenare anche mercoledì, le altre squadre il mercoledì hanno già la partita di Champions. Io mi ricordo quando a 39 anni giocavo in Serie A, con l'allenatore prendevo dei giorni di riposi, facevi lunedì martedì relax. Lui non è uno che deve correre, la corsa non è mai stata la sua grande qualità, lui gioca con i piedi. Sono quegli altri che fanno fatica.