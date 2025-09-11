Torino, Cairo: "Ibra? Un personaggio con una mentalità straordinaria"
Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a margine della presentazione del Festival dello Sport anche della possibilità che Milan-Como di Serie A si giochi in Australia a febbraio: "Non condivido... noi dobbiamo avvicinare i tifosi alle squadre, rendere gli stadi più accoglienti. Il fatto di andare a giocare a Perth non la vedo una cosa utile" riporta tuttomercatoweb.com.
Il numero uno granata ha poi rilasciato queste parole su Zlatan Ibrahimovic: "E' un grande personaggio che ha dato un grande contribuito al mondo del calcio e dello sport in generale per la sua capacità di superare i limiti ed essere quasi immortale. A quasi 40 anni ha è tornato al Milan e ha dato grandi contribuiti ad una squadra che poi ha vinto il campionato. Un personaggio con una mentalità straordinaria".
