Tre infortuni nel Milan in 90': cosa è successo a Pulisic, Kalulu e Pellegrino

Sono tre i giocatori del Milan che hanno lasciato il campo nel corso della sfida del Maradona: Kalulu nel primo tempo, Pulisic all'intervallo e Pellegrino nel finale di partita. Stefano Pioli ne ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara. Le sue parole: ""Questa è la nota dolente. Kalulu non doveva giocare se stava bene Kjaer: non si capisce se è stata una contusione o ha risentito al quadricipite. Pulisic era affaticato al flessore ed era inutile rischiare. Pellegrino ha avuto una bruttissima distorsione alla caviglia e non riusciva a correre"