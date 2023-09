'Treno' Hernandez : Theo ha superato i 35 km/h di velocità massima contro la Roma

Theo Hernandez continua a dare prova della sua velocità: contro la Roma, il terzino sinistro del Milan ha raggiunto e superato i 35 km/h in velocità massima negli sprint. Per la terza giornata Theo è "solamente" al quarto posto: in classifica c'è anche Leao, con 34km/h raggiunti.