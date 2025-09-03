Trevisani su Gimenez: "Nelle prime due partite ha fatto due gol annullati per un millimetro, non è un cattivo giocatore"
Durante l'ultima puntata di Pressing, Riccardo Trevisani ha rilasciato queste parole sul mercato del Milan: "Un centrocampo con Ricci, Jashari, Modric e Rabot non può essere considerato un reparto che non si è rafforzato. Davanti uno come Nkunku non c'era al Milan. Forse sarà peggiorato dietro, ma negli altri reparti è migliorato. Non è un mercato pessimo.
Gimenez? Nelle prime due partite ha fatto due gol annullati per un millimetro. Andrei piano a dire che sta facendo male dopo le parole di Tare. Qualche mese fa era in difficoltà, è partito male, ma non è un cattivo giocatore".
