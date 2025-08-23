Trinchera esalta Camarda: "Ha un potenziale non indifferente"

Nel pre partita di Genoa-Lecce il direttore sportivo dei salentini Stefano Trinchera ha parlato dei nuovi innesti della formazione di Eusebio Di Francesco, soffermandosi in modo particolare su Francesco Camarda, che oggi partirà subito titolare al centro dell'attacco dei giallorossi. Queste le dichiarazioni del dirigente ai microfoni di DAZN:

"Stiamo parlando di un calciatore di spessore, già prontissimo, ha tutto per poter sfondare nel nostro calcio. Noi siamo un club che, da sempre, ha mostrato grande attenzione alla valorizzazione dei giovani ed evidentemente ha capito che questa potesse essere la piazza giusta per crescere sotto tutti i punti di vista. Siamo fiduciosi, ha un potenziale non indifferente e noi speriamo di poter essere la società giusta per accompagnarlo in questo percorso".