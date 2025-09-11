Turati rischia il posto nel Sassuolo: a soffiarglielo potrebbe essere Muric
(ANSA) - MODENA, 11 SET - In vista della sfida che domenica, al Mapei Stadium. vedrà i nero-verdi confrontarsi con la Lazio in casa Sassuolo il dubbio principale riguarda il portiere, con con Turati leggermente favorito su Muric. In difesa possibile esordio dall'inizio di Coulibaly. Altro ballottaggio in mezzo riguarda Lipani e Matic. Rientra Konè, mentre Vranckx è in vantaggio su Boloca.
In attacco confermato il tridente Berardi-Pinamonti-Laurientè mentre sono ancora indisponibili Thorstvedt e Skjellerup. Gli uomini di Grosso, al rientro dalla prima sosta delle nazionali, si sono allenati in mattinata: dopo una prima sessione di riscaldamento, hanno svolto esercitazioni specifiche per reparto, sviluppo manovra e partita a campo ridotto. Nella giornata di domani la squadra effettuerà invece una sessione di allenamento pomeridiana. (ANSA).
