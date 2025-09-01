Turci sicuro: "Continuo a pensare che Gimenez sia un calciatore che può fare bene"

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, si è così espresso a Radio Rossonera su Santiago Gimenez: "Potrebbero esserci dinamiche interne o aspetti che non conosciamo, non va valutato solo per questi cinque mesi al Milan. Lo ricordo al Feyenoord ed è un giocatore molto più forte di quello che abbiamo visto. Continuo a pensare che è un calciatore che può fare bene, sicuramente abbiamo visto che Santi fare brutte prestazioni, ma può fare bene”.

GIMENEZ VUOLE RESTARE

Lo scambio Dovbyk-Gimenez, nato come indiscrezione nell'ultima settimana, sta perdendo sempre più posizioni con il passare con le ore, con le indiscrezioni che arrivano e soprattutto dopo le parole di Ricky Massara, ds della Roma. Difficile che Milan e Roma imbastiscano un'operazione del genere, anche perché lo stesso calciatore rossonero non ha intenzione di lasciare Milano. Sul tema si è espresso anche Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato di Sportitalia.

Le parole di Pedullà sulla questione Gimenez-Dovbyk: "Tema Santiago Gimenez, confermiamo quanto svelato ieri: non solo il messicano intende restare, ma dentro la Roma non c’è plebiscito per lo scambio. Teniamo conto che nelle ultime 48 ore di mercato le cose possono cambiare, tuttavia oggi è così. Mentre Dovbyk va solo se arriva un sostituto".