Tutto in tre minuti: l’Udinese fa il colpo all’Olimpico, Lazio KO

vedi letture

Lucca e Zarraga fanno il colpo all'Olimpico: l'Udinese ha battuto la Lazio 2-1 grazie a due gol tra il 47esimo e il 51esimo. In mezzo il gol della Lazio, del momentaneo pari, un autogol di Lautaro Giannetti. Dopo un recupero infinito i biancocelesti non riescono a recuperare la partita e perdono in casa per mano della "ammazza-grandi" Udinese.

La squadra di Sarri rimane dunque a 40 punti, il Milan recupera punti su tutte le inseguitrici più vicine. Udinese ora a quota 27.