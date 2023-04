Tuttosport - Anche il Milan tra i club interessati a una seconda squadra

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

La sola Juventus ha messo in piedi una seconda squadra under 23 che gioca nel campionato di Lega Pro, cinque anni fa quando nel 2018 fu varata la riforma. Oggi però i club di A chiedono un automatico via libera per iscrivere al campionato di Lega Pro le proprie seconde squadre senza aspettare che vi siano le iscrizioni delle formazioni che completano l'organico del campionato: sostanzialmente non vogliono essere un tappa buchi ma vogliono un posto garantito.