Tuttosport - Milan, Gabbia si candida subito ad una maglia da titolare a Empoli. Ma anche Simic scalpita...

Da ieri è ufficiale il ritorno in rossonero di Matteo Gabbia che si è messo subito a disposizione di Stefano Pioli. Conoscendo bene l'ambiente e il gioco del tecnico rossonero, il giovane centrale italiano non ha bisogno di un periodo di adattamento e quindi si candida per una maglia da titolare già domenica contro l'Empoli.

Lo riferisce stamattina Tuttosport che aggiunge però che c'è anche Jan-Carlo Simic che scalpita per giocare contro i toscani. Il giovane difensore della Primavera milanista è reduce da un'ottima prestazione contro il Cagliari in Coppa Italia e per questo spera di avere una nuova chance dal primo minuto al Castellani di Empoli.