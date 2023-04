Tuttosport - Nuovo stadio Milan: La Maura resta la prima scelta, l'alternativa è Sesto San Giovanni

MilanNews.it

Il Milan ha deciso di voler costruire da solo il nuovo stadio e punta a farlo nell'area dell'Ippodromo La Maura che resta la prima scelta dei rossoneri. Nel caso in cui non fosse possibile, il club di via Aldo Rossi ha già in mente delle zone alternative, in primis l’ex area Falck a Sesto San Giovanni. Lo riferisce Tuttosport questa mattina.