UDI-MIL (0-2): Fofana raddoppia! Pulisic preziosissimo, finezza di Doveri

GOL DEL MILAN! Arriva subito il raddoppio con Youssouf Fofana! 2-0 al Bluenergy Stadium! Pulisic ancora decisivo con un recupero palla in area di rigore su Karlstrom, che commette anche fallo. Finezza di Doveri nel concedere il vantaggio, Fofana controlla e di destro la pizza a fin di palo! Nel caso in cui il vantaggio non si sarebbe concretizzato allora sarebbe stato fischiato calcio di rigore. 2-0 Milan, meritato.

LE FORMAZIONI

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Atta; Bravo, Davis. A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichdize, Gueye, Zaniolo, Kamara, Bertola, Palma, Buksa, Piotrowski, Kabasele, Miller, Zanoli, Rui Modesto. All. Runjaic

MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. A disp.: Torriani, Pittarella; De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi; Ricci, Loftus-Cheek; Nkunku, Balentien. All. Landucci