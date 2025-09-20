Pulisic: "Modric e la sua esperienza ci aiutano molto. Dobbiamo continuare così"

di Manuel Del Vecchio

Christian Pulisic, Player of the Match in Udinese-Milan, ha parlato a DAZN al termine della partita. Le sue parole:

Quanti premi di POTM hai già a casa?

“Non lo so (ride, ndr). Forse dieci. Ma l’importante è la vittoria”.

Su Modric e Rabiot:

“Abbiamo una squadra con molti giocatori forti. Modric e la sua esperienza ci aiutano tanto. Dobbiamo continuare così”.

A quanti gol vuoi arrivare?

“Non lo so, per me è più importante vincere trofei e partite. Gol e assist arrivano sempre”