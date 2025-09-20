Gabbia: "La quadra dobbiamo dimostrare di averla trovata in ogni partita"

Matteo Gabbia ha parlato a DAZN nel post partita di Udinese-Milan 0-3. Le sue parole dopo il match vinto con la fascia da capitano addosso:

“È una bella soddisfazione questa sera. La quadra dobbiamo dimostrare di averla trovata in ogni partita. Stasera ce la godiamo, da domani testa alla Coppa Italia che è un nostro obiettivo”.