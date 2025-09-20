Udinese-Milan comincia in ritardo: colpa del colore dei calzettoni
Udinese-Milan è cominciata con qualche minuto di ritardo rispetto a quanto previsto perché i giocatori del Milan, oggi in divisa gialla, hanno dovuto sistemare i calzettoni, con la parte finale che era bianca come quella indossata dai calciatori dell'Udinese.
Il commentatore arbitrale di DAZN Luca Marelli spiega che sarebbe stato un problema per gli assistenti nel momento in cui sarebbero dovuti andare a valutare il fuorigioco.
LE FORMAZIONI
UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Atta; Bravo, Davis. A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichdize, Gueye, Zaniolo, Kamara, Bertola, Palma, Buksa, Piotrowski, Kabasele, Miller, Zanoli, Rui Modesto. All. Runjaic
MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. A disp.: Torriani, Pittarella; De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi; Ricci, Loftus-Cheek; Nkunku, Balentien. All. Landucci
