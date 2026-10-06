L'Udinese presenta Alaba. E lui rivela: "Ho parlato molto con Modric nelle ultime settimane"

David Alaba è stato presentato come nuovo giocatore dell'Udinese e ha rivelato di aver parlato spesso con Luka Modric nelle ultime settimane

Giornata di presentazione di David Alaba come nuovo giocatore dell'Udinese. Intervenuto in conferenza stampa, il difensore austriaco ha racconato di aver parlato con diversi amici che giocano o hanno giocato in Italia, come per esempio Luka Modric, suo ex compagno di squadra al Real Madrid: "Ho parlato con tanti amici che hanno giocato qui in Italia, come Modric con cui ho parlato molto in queste ultime settimane. Mi sono confrontato poi con Ribery e Arnautovic, sicuramente sono persone che mi hanno presentato questo campionato" le sue parole riportate da tuttoudinese.it.

Alaba ha poi spiegato perchè ha deciso di accettare la proposta dell'Udinese e ha ammesso di essere stato cercato anche da altri club italiani: "Ho parlato principalmente con l'allenatore, mi ha convinto del progetto che c'è qui e mi sono preso il giusto tempo per prendere questa decisione. Con il tempo mi sono convinto che questo è il percorso corretto per me perché credo che possa essere il percorso giusto per me. Ho sempre voluto giocare in Serie A. Se ho parlato anche con altri club italiani? Sì".