UEFA, ufficializzati i premi per la Champions League 2023-2024

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), la UEFA ha reso noto i premi della prossima Champions League 2023-2024 (in totale sono 2,022 miliardi di euro). Eccoli nel dettaglio:

- Partecipazione fase a gironi: 15,64 milioni

- Durante la fase a gironi: 2,8 milioni di euro per ogni vittoria e 930.000 euro per pareggio.

- Qualificazione agli ottavi di finale: 9,6 milioni di euro a società;

- Qualificazione ai quarti di finale: 10,6 milioni di euro a società;

- Qualificazione alle semifinali: 12,5 milioni di euro a società;

- Qualificazione alla finale: 15,5 milioni di euro a società;

- Vittoria in finale: 4,5 milioni.

Ci saranno poi i premi assegnati sulla base delle classifiche dei coefficienti di rendimento decennali e quelli relativi alle quote variabili legate al market pool.