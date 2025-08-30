ufficiale

Andrei Coubis ceduto in prestito con obbligo alla Sampdoria

© foto di Antonio Vitiello
Oggi alle 16:24News
di Francesco Finulli

Andrei Coubis, difensore centrale classe 2003, viene ceduto dal Milan alla Sampdoria in prestito con obbligo di riscatto vincolate al verificarsi di condizioni concordate. Il centrale di origine rumene, che ha giocato l'anno scorso con Milan Futuro in Serie C, avrà dunque la possibilità di giocare in Serie B la prossima stagione.

Il comunicato ufficiale del Milan: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto a determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Andrei Coubiș a U.C. Sampdoria. Il Club augura a Andrei le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva".

Il comunicato ufficiale della Sampdoria: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dall’A.C. Milan i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrei Coubis (nato a Milano il 29 settembre 2003). Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2029".