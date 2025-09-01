ufficiale Depositato in lega il contratto di Adrien Rabiot: è un nuovo giocatore del Milan

Adrien Rabiot è un nuovo giocatore del Milan. Manca davvero solamente l'ufficialità dei club ma ora si può dire perchè sul sito della Lega di Serie A è arrivata la notifica del contratto che è stato depositato. Secondo le indiscrezioni il calciatore francese si trasferisce in rossonero per 10 milioni, bonus inclusi, e firma un contratto di tre anni con opzione per un quarto.

In questo modo Massimiliano Allegri è stato accontentato con almeno una delle richieste del suo mercato. Il tecnico livornese è molto legato al centrocampista che ha allenato alla Juventus e potrà utilizzarlo per il suo calcio, che il transalpino conosce molto bene.