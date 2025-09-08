Ultimo giorno di riposo prima della ripresa degli allenamenti a Milanello
Oggi comincia la settimana che porta a Milan-Bologna, in scena a San Siro domenica 14 settembre 2025 a partire dalle ore 20:45. Ultimo giorno di riposo, la ripresa degli allenamenti per i rossoneri a Milanello è prevista per martedì.
Sarà una giornata importante anche per capire se Rafa Leao potrà essere a disposizione di Max Allegri dopo l'infortunio al polpaccio rimediato contro il Bari a metà agosto. Mentre ci si avvicinerà alla sfida contro la formazione di Italiano, man mano faranno ritorno in Italia tutti i rossoneri impegnati con le nazionali.
