Ululati razzisti dai tifosi ospiti nei confronti di Leao al decimo minuto di Milan-Roma

vedi letture

Al decimo minuto di Milan-Roma, dopo un contrasto tra Leao e Mancini al limite dell'area giallorossa, il calciatore portoghese è rimasto a terra ed ha protestato con l'arbitro per il mancato fischio. Il difensore giallorosso ha subito dato la mano a Rafa, che ha accettato, mentre dal settore ospiti si sono sentiti chiaramente versi da scimmia all'indirizzo di Leao. L'episodio è durato pochi secondi ma si è sentito distintamente.