Ululati razzisti dai tifosi ospiti nei confronti di Leao al decimo minuto di Milan-Roma
MilanNews.it
Al decimo minuto di Milan-Roma, dopo un contrasto tra Leao e Mancini al limite dell'area giallorossa, il calciatore portoghese è rimasto a terra ed ha protestato con l'arbitro per il mancato fischio. Il difensore giallorosso ha subito dato la mano a Rafa, che ha accettato, mentre dal settore ospiti si sono sentiti chiaramente versi da scimmia all'indirizzo di Leao. L'episodio è durato pochi secondi ma si è sentito distintamente.
Pubblicità
News
Roma, Massara: "Bellissimo tornare a San Siro e trovare un club al quale mi legano ricordi stupendi"
Saelemaekers a MTV: "Partita speciale per me, ma oggi la cosa più importante sono il Milan e i 3 punti"
Le più lette
Primo Piano
Tare a DAZN: "Sono fiducioso che stasera Leao farà una grande partita perché ce l’ha anche promesso"
Franco OrdineServe il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com