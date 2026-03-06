Un derby record, da sempre: i dati su San Siro nelle sfide di Milan e Inter

© foto di Federico Serra
Oggi alle 10:10News
di Federico Calabrese

Ci sarà ancora una forte rivalità sugli spalti durante il derby di Milano. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, si sfidano, tanto per rendere l'idea, le due squadre che hanno collezionato anche in questa stagione la media spettatori più alta. Comanda il Milan con 72.844 presenze.

Davanti all'Inter che segue a ruota con 72.437. Lo stadio sarà maggiormente tinto di rossonero, giocando in casa la formazione di Allegri, il settore ospiti sarà aperto: il provvedimento del Viminale dopo i fatti di Cremonese-Inter aveva escluso dal computo il derby. 