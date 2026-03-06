Tomori e l'arrivo di Allegri: "Ci ha detto che tutta la squadra deve avere la mentalità di non subire così tanti gol come l'anno scorso"

vedi letture

Intervistato da The Athletic, Fikayo Tomori ha rilasciato queste dichiarazioni:

Sull'arrivo di Allegri: "Ha detto: 'La scorsa stagione abbiamo segnato, non so, più di 80 gol. Queste sono le statistiche della Champions League. Tuttavia, ne abbiamo subiti più di 40. Questo significa il sesto posto o forse, in un anno buono, il quarto'. Ha aggiunto: 'Questo non vuol dire che i difensori siano scarsi o che non stiano facendo il loro lavoro, il portiere non sta facendo il suo. Vuol dire che tutta la squadra deve avere la mentalità che non possiamo subire così tanti gol perché se non ne subiamo così tanti, saremo in testa alla classifica, soprattutto con i giocatori che abbiamo in attacco'".

Su Leao: "Era quasi come se non sapesse quanto fosse bravo perché tutto gli veniva naturale. È uscito dal grembo materno ed è così che ha imparato a giocare a calcio. Semplicemente non sapeva come usare quello che aveva. Tutti se ne sono accorti l'anno in cui abbiamo vinto lo Scudetto, quasi come se avesse capito: 'Wow. Posso farcela! Posso farcela!'".